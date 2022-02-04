Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития

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Российско-китайские отношения являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, сообщил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Он подчеркнул, что сложившиеся отношения помогают развиваться двум странам.

"Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер", – цитирует российского лидера РИА Новости.

4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с лидером страны Си Цзиньпином. Также президент примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Лидеры двух стран планируют обсудить международную проблематику, включая диалог РФ с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества и космосе.