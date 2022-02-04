Билан поддержал команду ОКР новой версией клипа "Ради побед"

Музыкант Дима Билан опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новую версию клипа на песню "Ради побед" в поддержку спортсменов ОКР.

Билан отметил, что изначально композиция была подготовлена к летней Олимпиаде в Токио.

"Я не могу остаться в стороне, потому что по-настоящему болею… И понимаю, как тяжело выступать без гимна, символики, флага и названия страны!" – указал в подписи музыкант.

Певец заявил, что за спортсменов команды ОКР будут болеть все жители России. Он призвал поддержать атлетов и в социальных сетях с помощью хештега #wewillROCyou (ROC – англоязычная аббревиатура названия Олимпийского комитета России).

Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в Пекине в пятницу, 4 февраля. На Национальном стадионе состоялся парад спортсменов, в том числе в нем приняла участие команда ОКР.

Торжественное мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Ранее он прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

