Билан поддержал команду ОКР новой версией клипа "Ради побед"

04 февраля, 21:08
Билан отметил, что изначально композиция была подготовлена к летней Олимпиаде в Токио.
"Я не могу остаться в стороне, потому что по-настоящему болею… И понимаю, как тяжело выступать без гимна, символики, флага и названия страны!" – указал в подписи музыкант.
Певец заявил, что за спортсменов команды ОКР будут болеть все жители России. Он призвал поддержать атлетов и в социальных сетях с помощью хештега #wewillROCyou (ROC – англоязычная аббревиатура названия Олимпийского комитета России).
Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в Пекине в пятницу, 4 февраля. На Национальном стадионе состоялся парад спортсменов, в том числе в нем приняла участие команда ОКР.
Торжественное мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Ранее он прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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