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Спорт

04 февраля, 21:08

Билан поддержал команду ОКР новой версией клипа "Ради побед"

шоу-бизнес спорт

Видео: Instagram/bilanofficial

Музыкант Дима Билан опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новую версию клипа на песню "Ради побед" в поддержку спортсменов ОКР.

Билан отметил, что изначально композиция была подготовлена к летней Олимпиаде в Токио.

"Я не могу остаться в стороне, потому что по-настоящему болею… И понимаю, как тяжело выступать без гимна, символики, флага и названия страны!" – указал в подписи музыкант.

Певец заявил, что за спортсменов команды ОКР будут болеть все жители России. Он призвал поддержать атлетов и в социальных сетях с помощью хештега #wewillROCyou (ROC – англоязычная аббревиатура названия Олимпийского комитета России).

Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в Пекине в пятницу, 4 февраля. На Национальном стадионе состоялся парад спортсменов, в том числе в нем приняла участие команда ОКР.

Торжественное мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Ранее он прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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