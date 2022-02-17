"Wow эффект": вышел трейлер фильма "Чип и Дейл спешат на помощь"

Disney поделился первым трейлером фильма "Чип и Дейл спешат на помощь". Известный мультфильм по сюжету новой картины оказался шоу, а бурундуки – его участниками. Когда съемки закончились, Чип стал страховым агентом, а Дейл начал ездить по фестивалям.

Они снова объединяются, когда пропадает их общий друг, чтобы спасти его. Премьера фильма запланирована на 20 мая на платформе Disney+. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".