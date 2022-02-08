"Тайны кино": Елена Проклова

Елена Проклова – актриса, на которую мечтали быть похожими тысячи ее современниц, о которой грезили миллионы мужчин. До сих пор многие задаются вопросом, что же особенного в этой тоненькой, хрупкой, курносой и голубоглазой девочке, девушке, женщине? Почему однажды увидев, забыть ее было уже невозможно?

Первым свое сердце, тогда еще совсем маленькой, но уже женщине, отдал драматург Александр Володин. А вслед за ним она покорила такое количество сердец, что сегодня сосчитать их просто невозможно. Но кто же смог превратить жизнь Елены Прокловой в настоящую сказку?

Какую роль в ее судьбе сыграли два Олега – Табаков и Ефремов? Что заставило артистку на несколько лет отказаться от съемок в кино? С чего началась вторая серия кинобиографии Елены Прокловой? И о чем мечтала и продолжает мечтать актриса? Об этом – в программе "Тайны кино".