В России цены на билеты в кино установили исторический рекорд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Средняя стоимость билета в кино в России достигла 323,7 рубля, что является рекордным показателем за всю историю российских кинотеатров. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В 2021 году посмотреть фильм на большом экране можно было в среднем за 278,1 рубля, это на 13,2% меньше, чем сейчас. Примечательно, что в прошлые годы цены на билеты колебались в районе 260 рублей – незначительный рост сменялся таким же незначительным падением.
Аналитики издания полагают, что резкий скачек, наблюдаемый с 2021 года, обусловлен ускорением инфляции в России, а также антиковидными ограничениями, последствия которых пытаются отбить кинотеатры. Ожидается, что в текущем году средняя цена кинобилета не опустится ниже 300 рублей, а в обозримые один-два года и вовсе может подняться до 360 рублей.
Ранее стало известно, что к программе "Пушкинская карта" подключились уже 300 кинотеатров, треть из которых находится в сельской местности. С помощью карты можно приобрести билеты на показы новых российских фильмов и советской классики.
В будущем число кинотеатров-участников программы планируется увеличить в пять раз.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: