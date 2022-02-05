В России цены на билеты в кино установили исторический рекорд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средняя стоимость билета в кино в России достигла 323,7 рубля, что является рекордным показателем за всю историю российских кинотеатров. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".

В 2021 году посмотреть фильм на большом экране можно было в среднем за 278,1 рубля, это на 13,2% меньше, чем сейчас. Примечательно, что в прошлые годы цены на билеты колебались в районе 260 рублей – незначительный рост сменялся таким же незначительным падением.

Аналитики издания полагают, что резкий скачек, наблюдаемый с 2021 года, обусловлен ускорением инфляции в России, а также антиковидными ограничениями, последствия которых пытаются отбить кинотеатры. Ожидается, что в текущем году средняя цена кинобилета не опустится ниже 300 рублей, а в обозримые один-два года и вовсе может подняться до 360 рублей.

Ранее стало известно, что к программе "Пушкинская карта" подключились уже 300 кинотеатров, треть из которых находится в сельской местности. С помощью карты можно приобрести билеты на показы новых российских фильмов и советской классики.

В будущем число кинотеатров-участников программы планируется увеличить в пять раз.

