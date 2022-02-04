Актриса Дакота Джонсон может сыграть главную роль в новом кинокомиксе

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Звезда серии фильмов по роману "50 оттенков серого" Дакота Джонсон может сыграть супергероиню в новом фильме от Sony Pictures. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Актрису пригласили на роль Мадам Паутины – ясновидящей героини, которая из-за болезни подключена к системе жизнеобеспечения, напоминающей паутину. Этот персонаж появлялся в комиксах о Человеке-пауке.
По мнению авторов портала Deadline, в проекте может быть переосмыслен классический образ героини, поскольку в первоисточнике она никогда не боролась со злом напрямую.
За сценарий фильма о Мадам Паутине взялись Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Режиссером картины может стать Эс Джей Кларксон.
В конце января в Сети опубликовали трейлер предстоящего фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера картины запланирована на 4 марта 2022 года.
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