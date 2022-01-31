Опубликован трейлер фильма "Бэтмен" с Паттинсоном в главной роли

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает "Газета.ру"

По задумке режиссера Мэтта Ривза на похоронах Брюсу Уэйну рассказывают, что он недостаточно делает для Готэма. Кроме того, героя шантажирует Загадочник, роль которого исполнил Пол Дано, и грозит выдать семейный секрет Бэтмена.

Ожидается, что на экраны мировых кинотеатров фильм выйдет 4 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что в супергеройском фильме HBO Max "Бэтгерл" роль Бэтмена снова сыграет голливудский актер Майкл Китон. Картина, главную роль в которой сыграет Лесли Грейс, может появиться на HBO Max уже в 2022 году. О точной дате премьеры пока не сообщается.

