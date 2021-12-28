Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном

Видео: yourube.com/Warner Bros. PicturesСтудия Warner Bros. представила на YouTube новый трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Основным сюжетом ролика являются отношения Бэтмена с Женщиной-кошкой, которую сыграла Зои Кравиц. В частности, в двухминутном видео можно увидеть сцены поединка между героями. Кроме того, в трейлере появился один из главных противников супергероя – Пингвин в исполнении Колина Фаррела.
Режиссером нового "Бэтмена" стал Мэтт Ривз, который также является одним из авторов сценария. Помимо Паттинсона, Кравиц и Фаррела, роли в картине исполнили Пол Дано, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Джейми Лоусон и Энди Серкис.
Известно, что картина расскажет историю Бэтмена в самом начале пути защитника Готэма. Премьера фильма в России состоится 3 марта 2022 года.
Ранее стало известно, что в супергеройском фильме HBO Max "Бэтгерл" роль Бэтмена снова сыграет голливудский актер Майкл Китон. Картина, главную роль в которой сыграет Лесли Грейс, может появиться на HBO Max уже в 2022 году. О точной дате премьеры пока не сообщается.
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