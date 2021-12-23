Майкл Китон вернется к роли Бэтмена

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
В супергеройском фильме HBO Max "Бэтгерл" роль Бэтмена снова сыграет голливудский актер Майкл Китон. Об этом сообщает Variety.
Картина, главную роль в которой сыграет Лесли Грейс, может появиться на HBO Max уже в 2022 году. О точной дате премьеры пока не сообщается.
Китон впервые предстал в роли Бэтмена в одноименном фильме Тима Бертона в 1989 году, а в 1992 году он вернулся к роли в картине "Бэтмен возвращается".
Кроме "Бэтгерл", Майкл Китон изобразит супергероя и в предстоящем фильме Warner Bros "Флэш". Его премьера состоится в ноябре 2022 года.
Ранее стало известно, что Гарри Поттер возглавил список самых узнаваемых героев зарубежных фильмов. Авторы исследования изучили более десятка тематических списков персонажей иностранных картин, которые опубликованы на крупнейших киносайтах и выбрали 25 самых популярных. Участникам опроса показывали фото киногероя и предлагали назвать его имя или прозвище. Всего в исследовании приняли участие 870 человек.
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