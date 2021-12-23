Майкл Китон вернется к роли Бэтмена

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В супергеройском фильме HBO Max "Бэтгерл" роль Бэтмена снова сыграет голливудский актер Майкл Китон. Об этом сообщает Variety.

Картина, главную роль в которой сыграет Лесли Грейс, может появиться на HBO Max уже в 2022 году. О точной дате премьеры пока не сообщается.

Китон впервые предстал в роли Бэтмена в одноименном фильме Тима Бертона в 1989 году, а в 1992 году он вернулся к роли в картине "Бэтмен возвращается".

Кроме "Бэтгерл", Майкл Китон изобразит супергероя и в предстоящем фильме Warner Bros "Флэш". Его премьера состоится в ноябре 2022 года.

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