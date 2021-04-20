Фото: ТАСС/Zuma/Armando Gallo
После долгих раздумий Майкл Китон согласился вернуться к роли Бэтмена в блокбастере "Флэш", сообщает TheWrap.
Съемки фильма начались 19 апреля, о чем на своей странице в Instagram сообщил режиссер фильма Андрес Мускетти.
О том, что роль Бэтмена вновь исполнит Китон, стало известно в июне 2020 года, однако в марте 2021 года в интервью Deadline актер сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом может отказаться от съемок. Он признался, что опасается за свое здоровье.
"Больше всего я слежу за ситуацией с COVID-19 в Британии. Все зависит от нее, и именно поэтому я живу за городом, на 17 акрах, держась ото всех подальше", – рассказал Китон.
Впервые в образе Бэтмена актер появился в одноименном блокбастере Тима Бертона в 1989 году. Последний раз эту роль он исполнил в картине "Бэтмен возвращается" в 1992 году.
Ранее эксперты из журнала NME назвали лучших исполнителей роли Бэтмена в истории кинематографа. В тройке лидеров оказались Кристиан Бэйл, Адам Вест и Бен Аффлек.
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