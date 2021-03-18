Эксперты назвали самого лучшего Бэтмена

Фото: кадр из фильма "Темный рыцарь"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – DC Comics
Эксперты из журнала NME признали британо-американского актера Кристиана Бэйла лучшим Бэтменом в истории экранизаций комиксов об одноименном супергерое. Об этом сообщает "Газета.ру".
Бэйл исполнил роль Бэтмена в трилогии о "Темном рыцаре" Кристофера Нолана.
На второе место специалисты отнесли Адама Веста, сыгравшего человека – летучую мышь в телесериале "Бэтмен", выходившем на телеэкраны с 1966 по 1968 год, и в полнометражном фильме 1966 года.
На третьем месте расположился Бэтмен из фильмов "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Отряд самоубийц", "Лига справедливости" и "Лига справедливости Зака Снайдера", сыгранный Беном Аффлеком.
Также в список лучших Бэтменов вошли Вэл Килмер из кинокартины "Бэтмен навсегда", Майкл Китон, сыгравший в лентах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается", и Джордж Клуни из фильма "Бэтмен и Робин".
Закрывает список Давид Мазуз, появившийся в эпизоде сериала "Готэм" от Netflix в образе молодого Брюса Уэйна.
Ранее стало известно, что премьеру нового фильма о супергерое в мрачном образе летучей мыши перенесли на март 2022 года. В начале сентября производство фильма пришлось во второй раз приостановить по причине того, что Роберт Патиссон, который должен исполнить главную роль, заболел COVID-19.
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