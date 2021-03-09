HBO Max по ошибке показали своим подписчикам "Лигу справедливости" Зака Снайдера

Фото: кадр из фильма "Лига справедливости Зака Снайдера"; режиссер Зак Снайдер
"Лига справедливости" режиссера Зака Снайдера раньше срока появилась на сервисе HBO Max. Об этом стало известно из сообщений пользователей в Twitter.
Причиной произошедшего могла стать техническая ошибка. Некоторые пользователи подтвердили, что получили доступ к "Лиге справедливости" вместо "Тома и Джерри".
Также в Сети предположили, что утечку намеренно спровоцировали в Warner Bros., поскольку отношения компании и режиссера являются напряженными.
Уточняется, что на проблему не обращали внимания около двух часов. Официально ленту презентуют 18 марта.
Ранее Зак Снайдер раскрыл названия всех шести глав "Лиги справедливости".
Части называются Don't Count On It, Batman ("Не рассчитывай на это, Бэтмен"), Age of Heroes ("Эра героев"), Beloved Mother, Beloved Son ("Возлюбленная мать, возлюбленный сын"), Change Machine ("Машина перемен"), All The King's Horses ("Вся королевская конница") и Something Darker ("Кое-что пострашнее").
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