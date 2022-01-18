Сериал "Острые козырьки" получит театральный приквел

Фото: кадр из сериала "Острые козырьки"; режиссер – Энтони Бирн; производство – BBC Television Centre

Шоураннер сериала "Острые козырьки" Стивен Найт адаптировал историю преступного клана для театральной сцены. Об этом сообщает "Газета.ру".

Официальный приквел поставят в лондонском танцевальном театре Rambert. Его художественный руководитель Суон Пуаффе взял на себя хореографию и режиссуру постановки.

Найт пообещал, что поклонники сериала найдут в постановке "Искупление Томаса Шелби" много знакомого, поскольку в ее основу легли отношения персонажей Томми Шелби и Грейс Берджесс во время Первой мировой войны.

Шестой сезон "Острых козырьков", который станет финальным, выйдет на Netflix в 2022 году.

Ранее стало известно, что в сериале о Гарри Поттере сыграют небинарные, гендерно-неконформные актеры. Их подбирают на роль Лили Поттер и Питера Петтигрю. При этом Сириуса Блэка может сыграть не светлокожий актер.

