Сериал "Острые козырьки" получит театральный приквел

Фото: кадр из сериала "Острые козырьки"; режиссер – Энтони Бирн; производство – BBC Television Centre
Шоураннер сериала "Острые козырьки" Стивен Найт адаптировал историю преступного клана для театральной сцены. Об этом сообщает "Газета.ру".
Официальный приквел поставят в лондонском танцевальном театре Rambert. Его художественный руководитель Суон Пуаффе взял на себя хореографию и режиссуру постановки.
Найт пообещал, что поклонники сериала найдут в постановке "Искупление Томаса Шелби" много знакомого, поскольку в ее основу легли отношения персонажей Томми Шелби и Грейс Берджесс во время Первой мировой войны.
Шестой сезон "Острых козырьков", который станет финальным, выйдет на Netflix в 2022 году.
Ранее стало известно, что в сериале о Гарри Поттере сыграют небинарные, гендерно-неконформные актеры. Их подбирают на роль Лили Поттер и Питера Петтигрю. При этом Сириуса Блэка может сыграть не светлокожий актер.
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