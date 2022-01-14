"Крестного отца" покажут в кинотеатрах РФ в честь 50-летия выхода первого фильма трилогии

Фото: кадр из фильма "Крестный отец"; режиссер – Фрэнсис Форд Коппола; производство – Paramount Pictures

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" покажут в кинотеатрах РФ с 24 февраля в честь 50-летия выхода первого фильма трилогии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".

"В свое 50-летие легендарный шедевр Френсиса Форда Копполы возвращается на большие экраны. Смотрите "50-летие фильма "Крестный отец" в кинотеатрах с 24 февраля", – говорится в сообщении.

Все три ленты вернутся на экраны в формате 4K Ultra HD.

Работа по реставрации всех трех картин велась в течение трех лет студией Paramount и компанией Копполы American Zoetrope.

"Были приложены все усилия, чтобы наилучшим образом представить фильм современной аудитории, которая сегодня смотрит кино с использованием технологий, значительно превосходящих технологии 2007 года, когда выдающийся историк кино и специалист по сохранению фильмов Роберт Харрис совершил последнюю реставрацию картин", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в прокат вышла пятая часть культовой франшизы "Крик". Создатели постарались воссоздать атмосферу легендарного ужастика 90-х и пригласили актрис оригинала: Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс.

