В прокат вышла пятая часть культовой франшизы "Крик". Создатели постарались воссоздать атмосферу легендарного ужастика 90-х и пригласили актрис оригинала: Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс.

На онлайн-платформах выходит "Карамора" с элементами фэнтези в декорациях дореволюционной России. Это первый сериал Данилы Козловского с ним же в главной роли. По сюжету молодой анархист потерял возлюбленную в одной из стычек с властями. В попытках отомстить он обнаруживает, что российское дворянство и европейские монархии обладают силой за гранью человеческих возможностей. Однако Карамору это не останавливает и он объявляет войну тайному обществу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.