Доходы РФ от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

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В России доходы от продажи золота впервые превысили выручку от продажи газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и ЦБ.
Как отмечается, за апрель и май было продано за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.
Поставки газа за аналогичный период принесли 2,4 миллиарда долларов. Согласно данным Центробанка, это минимальное значение за квартал с 2002 года.
Россия по итогам прошлого года осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах. При этом РФ увеличила свой отрыв от КНР. ЦБ за прошлый год нарастил резервы золота на 159 тонн – до 2 270,56 тонны. Для пополнения золотовалютных резервов драгоценный металл закупался в течение года.
В первом квартале 2019 года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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