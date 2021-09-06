Канье Уэст собрался выпускать товары для дома

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Рэпер Канье Уэст намерен запустить собственную линию товаров для дома. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Компания музыканта Mascotte Holdings Inc. в связи с этим подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Под собственным именем Уэст намерен выпускать шторки для ванной, гобелены, полотенца, салфетки и многое другое.

Большое внимание новый бренд уделит одеялам: их будут изготавливать из кашемира, флиса и шелка.

29 августа новый альбом Канье Уэста Donda стал доступен на стриминговых платформах. Изначально его релиз должен был состояться 24 июля 2020 года, однако он неоднократно переносился. Рэпер назвал пластинку в честь своей матери Донды Уэст, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет из-за осложнений после пластической операции.

Спустя двое суток пластинка установила рекорд по прослушиваниям, заняв первое место в чарте лучших альбомов Apple Music в 152 странах.

В первый день релиза в США альбом послушали свыше 60 миллионов раз. 19 песен вошли в первую двадцатку мирового чарта Apple Music "100 лучших песен", который обновляется ежедневно.

