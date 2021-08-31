Новый альбом Канье Уэста Donda побил рекорды по прослушиваниям

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Новый альбом Канье Уэста Donda установил новый рекорд по прослушиваниям. Пластинка заняла первое место в чарте лучших альбомов Apple Music в 152 странах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Согласно данным Apple, в первый день выпуска пластинки ее послушали свыше 60 миллионов раз в США. 19 песен из нового альбома Канье Уэста вошли в первую двадцатку мирового чарта Apple Music "100 лучших песен", который ежедневно обновляется. Также рэпер и альбом Donda побили рекорд 2021 года как самые популярные исполнитель и альбом за один день.

Альбом Donda 29 августа стал доступен на стриминговых платформах, в частности Apple Music, Spotify, YouTube Music и Deezer. В него вошли 26 композиций общей продолжительностью чуть более полутора часов.

Рэпер назвал пластинку в честь своей матери Донды Уэст, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет из-за осложнений после пластической операции.

За последний месяц Уэст провел уже три презентации пластинки – последняя состоялась в ночь с 26 на 27 августа на спортивном стадионе Soldier Field в Чикаго.

За три часа шоу рэпер успел заново жениться на Ким Кардашьян, показать свой дом детства, позвать скандальных коллег и даже сгореть.

