Барбра Стрейзанд признана частью истории хит-парада Billboard

Фото: ТАСС/Kristin Callahan
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд вошла в историю хит-парада Billboard 200. Она единственная женщина, чьи альбомы с 1960 года каждое десятилетие попадали в топ-20 и топ-40. Об этом сообщается на сайте чарта.
Новый сборник ее песен вышел 6 августа под названием "Release Me 2" и стартовал в чарте Billboard 200 с 15-й строчки. В него вошли архивные записи, в том числе дуэты Стрейзанд с Вилли Нельсоном ("I’d Want It to Be You"), Барри Гиббом ("If Only You Were Mine") и даже с Лягушонком Кермитом ("Rainbow Connection").
Почти 60 лет назад Стрейзанд дебютировала в хит-параде Billboard 200. Ее альбом "The Barbra Streisand Album" тогда занял 17-е место.
Ранее сообщалось, что американский актер Дэниел Крейг получил самый большой гонорар в размере 100 миллионов долларов за съемки в двух частях фильма "Достать ножи" и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров.
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