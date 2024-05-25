Владимир Путин прибыл с визитом в Королев на совещание по вопросам ОПК

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Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, в котором проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что совещание состоится на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Участие во встрече примут заместитель председателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны и его заместитель Андрей Белоусов и Алексей Криворучко, а также другие.

На встречу также приглашены гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, гендиректор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов и другие.

После совещания главу РФ проведут по нескольким производственным объектам, среди которых сборочный цех и центр наземных испытаний. Также Путин осмотрит изделия класса "воздух – поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты большой дальности, а также линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

На прошлом аналогичном совещании президент России назвал освоение новейших вооружений одним из ключевых вопросов, так как РФ, по его словам, всегда должна быть на шаг впереди в этой сфере. Путин считает, что у России есть все для развития ОПК и многое уже было сделано. Однако он уверен, что усилия в этом направлении необходимо увеличить в два-три раза.