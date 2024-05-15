Путин: освоение новейших вооружений является одним из ключевых вопросов

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Освоение новейших вооружений является одним из ключевых вопросов, отметил Владимир Путин в рамках совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, здесь РФ всегда должна быть на шаг впереди.

"Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас, во всяком случае", – подчеркнул он.

Победу одерживает тот, кто быстрее осваивает новые средства, добавил президент. Путин считает, что у России есть все для развития ОПК и многое уже было сделано. Однако он уверен, что усилия в этом направлении необходимо увеличить в два-три раза.

"Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооруженных сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции", – объяснил глава государства.

Российский лидер заявил, что нужно быть готовыми к переходу на еще больший объем выпуска предприятиями оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции.

При этом Путин сделал акцент на том, что планы по достижению целей нацразвития не сокращаются в связи с проведением СВО. Так, например, предстоит решить множество задач в социальной сфере, указал он.

Ранее президент отметил, что успех на линии боевого столкновения сегодня зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач.

По его словам, российское оборонное ведомство не успевает отслеживать все предложения от "народного" ВПК, который постоянно предлагает все новые идеи. Путин уточнил, что по отраслям наиболее сложными областями являются беспилотники и искусственный интеллект.

