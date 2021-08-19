Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров возглавил Дэниел Крейг

Фото: кадр из фильма "Достать ножи"; режиссер – Райан Джонсон; производство – Lionsgate

Звезда бондианы получил самый большой гонорар в размере 100 миллионов долларов за съемки в двух частях фильма "Достать ножи" и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Об этом сообщает радио "КП".

Финансовый успех актеров исчисляется не только кассовыми сборами в кинотеатрах, но и количеством просмотров на Netflix, HBO Max и других стриминговых платформах. Зарубежные журналисты подсчитали, какой гонорар получили голливудские звезды в 2021 году, и результаты работы опубликовали в издании Variety.

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон с приключенческой комедией "Красная единица". После завершения съемок фильма для Amazon Studios актер получит 50 миллионов долларов. Затем следуют Дензел Вашингтон и Уилл Смит, они заработали по 40 миллионов долларов за киноленты "Маленькие штучки" и "Король Ричард".

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс получили более скромные гонорары – по 30 и 25 миллионов долларов – за участие в фильме "Не смотри вверх". Джулия Робертс также получила 25 миллионов долларов после съемок в триллере "Оставь мир позади" для Netflix.

Замыкает список Райан Гослинг, актер заработал примерно 20 миллионов долларов за съемки в шпионском триллере Netflix "Серый человек".

Ранее в Голливуде за 250 тысяч долларов выставили на торги шляпу Индианы Джонса, героя приключенческих фильмов, которого сыграл актер Харрисон Форд.