Запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся – глава Минприроды

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В России никогда не иссякнут запасы полезных ископаемых. Такое мнение высказал глава Минприроды Александр Козлов, сообщает газета "Известия".
Как подчеркнул министр, Россия является одним из самых богатых государств в сфере полезных ископаемых.
"У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать. Их более 300: это лишь то, что востребовано промышленностью, востребовано отечественными отраслями", – сообщил Козлов.
Сейчас РФ находится в лидерах по добыче нефти, газа, золота, серебра и меди, продолжил министр. При этом наибольшие перспективы по добыче – в регионах Дальнего Востока, Сибири и Арктики.
"В первую очередь это связано с их огромным потенциалом на выявление новых крупных месторождений", – пояснил глава Минприроды.
Министр добавил, что ежегодно в России в среднем находят порядка 50 новых месторождений углеводородов. Самые крупные из них располагаются в Арктической зоне, Красноярском крае и Якутии. В ближайшее время министерство намерено подготовить не менее семи перспективных площадей для лицензирования.
"Если говорить о твердых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 тонн. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру – на 9,5 тысяч тонн. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь – около 350 тысяч тонн", – подытожил глава министерства.
Ранее в Минприроды рассказали, на сколько лет хватит золота в РФ. Там отмечали, что Россия занимает первое место в мире по запасам благородного металла.
До этого в пресс-службе Минприроды рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов угля. Сообщалось, что общий объем запасов ископаемого в РФ составляет 275,4 миллиарда тонн.
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