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Экономика

08:30

Россия увеличила экспорт золота в три раза в 2020 году

экономика

Фото: depositphotos/ras-slava

Россия в прошлом году экспортировала золота на общую сумму 18,535 миллиарда долларов. Эта цифра в 3,2 превышает показатель 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФТС.

Как уточняется, Россия в 2019 году экспортировала золота в необработанном виде и в слитках на сумму 5,76 миллиарда долларов. В натуральном выражении вывоз золота в 2020 году увеличился более чем двое – до 320 тонн против 123 тонн в 2019.

Больше всего золота поступает в Великобританию – 290 тонн на сумму 16,9 миллиарда долларов. В 2019 году туда вывезли 113 тонн золота на 5,3 миллиарда долларов.

Россия по итогам 2019 года осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах. При этом РФ увеличила свой отрыв от КНР. ЦБ за прошлый год нарастил резервы золота на 159 тонн – до 2 270,56 тонны. Для пополнения золотовалютных резервов драгоценный металл закупался в течение года.

В первом квартале 2019 года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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