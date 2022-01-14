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Культура

11:07

Создатели фильма "Сумерки" раскрыли детали сценария

культура кино

Фото: кадр из фильма "Сумерки"; режиссер – Кэтрин Хардвик; производство – Summit Entertainment

Создатели фильма "Сумерки" хотели добавить экшена для привлечения мужской аудитории, рассказал автор первого сценария Марк Лорд. Об этом сообщает радио "КП".

Предполагалось, что Белла Свон пристрелит нескольких вампиров из дробовика, однако режиссер Кэтрин Хардвик призвала придерживаться книги. По ее словам, в оригинальном сценарии героиня пытается оторваться от ФБР на гидроцикле.

При этом автор саги Стефани Майер запланировала ее продолжение.

Ранее стало известно, что американский актер Тэйлор Лотнер, исполнивший роль Джейкоба в саге "Сумерки", впервые за пять лет снимется в кино. Он примет участие в съемках спортивной драмы под названием Home Team от Netflix.

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