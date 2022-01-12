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Культура

17:53

Режиссер "Человека-паука" перезапустит "Пункт назначения"

культура кино

Фото: АР/Invision/Jordan Strauss

Режиссер фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс перезапустит франшизу "Пункт назначения". Об этом сообщает "Газета.ру".

Уоттс выступит в качестве продюсера и сценариста картины. Дата премьеры "Пункта назначения" неизвестна, однако картина доступна будет на стриминговом сервисе HBO Max.

Фильм, впервые вышедший на экраны в 2000 году, рассказывает о герое, который чудом избегает смерти, сойдя с самолета. Но потом она настигает всех, кто отказался от поездки.

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самой кассовой лентой студии Marvel в истории российского кинопроката. Новая часть супергеройской истории собрала в России более 2,7 миллиарда рублей.

Сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" превысили 1 млрд долларов

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