Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона

Фото: кадр из сериала "Эмили в Париже", 2020 год; режиссеры – Э. Флеминг, З. Р. Кассаветис, П. Лоэр

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на третий и четвертый сезоны, рассказала исполнительница главной роли Лили Коллинз. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Проснулась рано, чтобы сообщить вам очень интересные новости... "Эмили в Париже" возвращается в 3-м сезоне... И ждите 4-й сезон", – заявила Коллинз, поблагодарив фанатов за поддержку.

Второй сезон сериала о переехавшей в Париж американке вышел в конце декабря и вызвал неоднозначную реакцию зрителей из-за открытого финала.

Ранее критики назвали сериалы "Эмили в Париже" и "Ребекка" самыми провальными проектами Netflix. Сериал об истории девушки из США, приехавшей во Францию, обвинили в слишком "снобистском" изображении жителей Парижа.

