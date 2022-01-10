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Культура

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Новый анимационный фильм о Бивисе и Баттхеде выпустят в конце 2022 года

видео Иван Лозовой Кристина Курума культура

Поклонникам культовых персонажей Бивиса и Баттхеда пообещали полнометражный анимационный фильм. О чем будет история, пока неизвестно. Премьера запланирована на конец 2022 года.

Возвращения Бивиса и Баттхеда ждут уже много лет. Мультсериал выходил на американском телеканале MTV с 1993 по 1997 годы, и за это время он завоевал огромную популярность. Возродить его попытались в 2011 году, выпустив восьмой сезон. Но тогда он вызвал много критики. Поэтому продолжения не последовало.

На HBO вышло продолжение нашумевшего сериала Эйфория. В главной роли – новая звезда Голливуда – Зендея. Сериал повествует о жизни подростков, но его смотрят буквально все.

Второй сезон обещает больше экшена. Кроме шумных вечеринок, без которых сложно представить Эйфорию, там будут погони, оружие и много криминала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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