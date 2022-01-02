В Москве стартовала традиционная экологическая акция "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хвойные деревья, украшавшие дома москвичей в праздники, можно отправить на утилизацию и переработку. Ежегодная акция "Елочный круговорот" уже стартовала в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Более 580 пунктов приема новогодних елей будут функционировать в городе до 20 февраля. Из них 11 размещены на пригородных территориях, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года и пользуется спросом у горожан. Так, в прошлом новогоднем сезоне москвичи принесли в пункты приема более 44,5 тысячи хвойных деревьев.

"Ее главная цель – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", – пояснил Бирюков.

Он уточнил, что сдать деревья можно абсолютно бесплатно. В пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Единственное условие – отсутствие новогодней мишуры и украшений.

Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую в дальнейшем используют для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп.

Ознакомиться с полным списком адресов пунктов приема можно на портале открытых данных правительства Москвы.

Узнать, где расположен ближайший пункт приема можно также на портале "Активный гражданин". Для этого в специальном поле необходимо указать административный округ проживания, после чего на экране появятся все доступные адреса.