Пункты по переработке искусственных елей могут заработать в Москве

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В 2022 году в Москве могут заработать пункты по переработке искусственных елей, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, в России есть Федеральный закон об отходах производства и потребления, а также введена ответственность производителя. При этом линейка продавцов с каждым годом расширяется.

"Для начала, чтобы создавать все эти мощности, нам необходимо обязать производителя елей, чтобы он вкладывал непосредственно финансовые средства или принимал участие в утилизации произведенного продукта. <…> Понятно, что в этот сезон вряд ли мы это организуем, но в следующий мы вопрос проработаем, почему бы и нет", – цитирует Кульбачевского ТАСС.

Ранее сообщалось, что акция по сдаче новогодних деревьев "Елочный круговорот" продлится в Москве с 2 января по 20 февраля. По словам Кульбачевского, в этом году в Москве будет работать более 580 пунктов приема елей во всех административных округах.

