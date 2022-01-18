Актер Брэдли Купер рассказал, как снимался голым 6 часов

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Актер Брэдли Купер рассказал о съемках голым в фильме "Аллея кошмаров". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я до сих пор помню тот день, когда я просто 6 часов был голым перед командой. Это был первый рабочий день Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело", – отметил он.

В картине актер сыграл главного героя Стэнтона Карлайла, якобы умеющего общаться с мертвыми. С целью обманывать состоятельных клиентов он объединяется с психотерапевтом Лилит Риттер, роль которой исполнила Кейт Бланшетт.

Ожидается, что "Аллея кошмаров" выйдет на экраны российских кинотеатров 20 января 2022 года.

Ранее стало известно, что режиссер фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс перезапустит франшизу "Пункт назначения". Дата премьеры картины неизвестна, однако она будет доступна на стриминговом сервисе HBO Max.

