Актер Брэдли Купер рассказал, как снимался голым 6 часов

Фото: ТАСС/AP/Invision/Evan Agostini
Актер Брэдли Купер рассказал о съемках голым в фильме "Аллея кошмаров". Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я до сих пор помню тот день, когда я просто 6 часов был голым перед командой. Это был первый рабочий день Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело", – отметил он.
В картине актер сыграл главного героя Стэнтона Карлайла, якобы умеющего общаться с мертвыми. С целью обманывать состоятельных клиентов он объединяется с психотерапевтом Лилит Риттер, роль которой исполнила Кейт Бланшетт.
Ожидается, что "Аллея кошмаров" выйдет на экраны российских кинотеатров 20 января 2022 года.
Ранее стало известно, что режиссер фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс перезапустит франшизу "Пункт назначения". Дата премьеры картины неизвестна, однако она будет доступна на стриминговом сервисе HBO Max.
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