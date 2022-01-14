Минкульт потребовал возбудить дело из-за повреждения картины ученицы Малевича

Минкультуры просит найти вандала из Екатеринбурга, который повредил картину ученицы Малевича. Работа "Три фигуры" Анны Лепорской была выставлена в "Ельцин-центре". Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине.

Дирекция "Ельцин-центра" обратилась в полицию. Однако там посчитали, что картина не повреждена, а ущерб в 200 тысяч рублей слишком незначительный, чтобы возбуждать уголовное дело.

Теперь Минкультуры просит Генпрокуратуру отменить это решение и заняться поисками преступника с шариковой ручкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.