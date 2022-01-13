Песня Baby Shark набрала рекордные 10 млрд просмотров на YouTube

Видео: youtube.com/Pinkfong Baby SharkКлип на детскую песню Baby Shark Dance стал первым в истории YouTube видео, набравшим 10 миллиардов просмотров. Об этом сообщила южнокорейская компания Pinkfong, выпустившая ролик.
"Это число (10 миллиардов просмотров. – Прим. ред.), которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его", – сообщается на странице компании в Facebook.
Общая продолжительность всех просмотров клипа превышает 43 тысячи лет.
Клип Baby Shark Dance, в котором маленькие мальчик и девочка поют песенку и танцуют на фоне мультипликационных сюжетов про маленькую акулу и ее семью, был выпущен в 2016 году. В ноябре 2020 года видео стало самым популярным на YouTube. Тогда песенка набрала 7 миллиардов просмотров, опередив клип на песню Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси.
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