Особняк из клипа певицы Адель выставили на продажу за 4,3 млн долларов

10:00
Фото: youtube.com/Adele
Старинный особняк в Канаде, в котором прошли съемки клипа на песню Easy on Me британской певицы Адель, выставили на продажу за 4,33 миллиона долларов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Здание 1846 года, принадлежащее предпринимателю Бенуа Дюмону, находится в полутора часах езды от Монреаля. Помимо самого особняка, на участке площадью 70 гектаров расположены шесть строений, в том числе часовня с залом для приемов и гараж на три автомобиля.
Также на территории растут 11 тысяч кленовых деревьев для производства сиропа и свыше 7 тысяч виноградных лоз.
Адель выпустила новую песню Easy on Me после шестилетнего перерыва. Режиссером музыкального видео выступил Ксавье Долан. Он работал с певицей в 2016 году над клипом к песне Hello.
В новом видео Адель возвращается к событиям, произошедшим в первом клипе.
Новый клип певицы Адель собрал больше 16 млн просмотров за 9 часов
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