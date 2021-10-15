Адель выпустила новую композицию Easy on Me после шестилетнего перерыва

Видео: youtube.com

Британская певица Адель выпустила на своем YouTube-канале композицию Easy on Me после шестилетнего творческого перерыва.

Песня вошла в ее новый студийный альбом "30", выход которого запланирован на 19 ноября. Певица призналась, что пока писала альбом, прошла через внутренние потрясения, однако в итоге у нее получилось снова обрести себя. Теперь она готова представить публике новый материал.

Режиссером музыкального видео стал Ксавье Долан, который в 2016 году работал с Адель над клипом к песне Hello. Оба видео связаны тематически: в Hello певица звонила из заброшенного дома "прошлой себе". Теперь она покидает этот дом и едет на машине навстречу новой жизни.

Видео на песню Easy on me, что переводится с английского как "Не будь строг со мной", уже набрало более 10 миллионов просмотров.

Ранее Адель раскрыла секрет своего похудения. По ее словам, достичь хорошей физической формы ей помогли занятия спортом.

