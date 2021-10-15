Адель выпустила новую композицию Easy on Me после шестилетнего перерыва

Видео: youtube.comБританская певица Адель выпустила на своем YouTube-канале композицию Easy on Me после шестилетнего творческого перерыва.
Песня вошла в ее новый студийный альбом "30", выход которого запланирован на 19 ноября. Певица призналась, что пока писала альбом, прошла через внутренние потрясения, однако в итоге у нее получилось снова обрести себя. Теперь она готова представить публике новый материал.
Режиссером музыкального видео стал Ксавье Долан, который в 2016 году работал с Адель над клипом к песне Hello. Оба видео связаны тематически: в Hello певица звонила из заброшенного дома "прошлой себе". Теперь она покидает этот дом и едет на машине навстречу новой жизни.
Видео на песню Easy on me, что переводится с английского как "Не будь строг со мной", уже набрало более 10 миллионов просмотров.
Ранее Адель раскрыла секрет своего похудения. По ее словам, достичь хорошей физической формы ей помогли занятия спортом.
Адель анонсировала дату выхода нового альбома
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