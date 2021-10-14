Адель выпустит новый альбом в ноябре

Фото: instagram.com/adele
Британская певица Адель заявила, что ее первый за шесть лет альбом выйдет в ноябре. Об этом она написала в Twitter.
Певица рассказала, что на пути к выпуску нового альбома узнала о себе много нового.
"Я обнаружила по-настоящему полезный здоровый образ мышления, которым можно руководствоваться, и я чувствую, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы даже сказала, что никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворенной. И наконец я готова выпустить альбом", – написала Адель.
Релиз альбома с названием "30" запланирован на 19 ноября.
Адель подчеркнула, что последние годы были для нее самыми турбулентными за всю жизнь. Тяжелые времена певице помог пережить друг, который поддерживал ее.
По ее словам, альбом расскажет о том, как она собирала по кусочкам свой дом и сердце.
Ранее Адель раскрыла секрет своего похудения. По ее словам, достичь хорошей физической формы ей помогли занятия спортом.
Адель анонсировала дату выхода нового альбома
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