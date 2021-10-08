Певица Адель раскрыла секрет своего похудения

Фото: instagram.com/adele
Певица Адель рассказала, как за 2 года похудела на 45 килограммов. По ее словам, достичь хорошей физической формы ей помогли занятия спортом, сообщает радио "КП".
"Речь идет не о похудении, а о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день без телефона. Я очень пристрастилась к этому" – сказала Адель.
33-летняя певица начала тренироваться, чтобы избавиться от тревожности. Каждый день по два-три раза она выполняет физические упражнения.
Адель отметила, что с каждым годом ее тревожность только растет и, соответственно, увеличивается количество тренировок.
Ранее индийский диетолог Мунмун Ганеривал, работающая со звездами Болливуда, рассказала об основных принципах, помогающих избавиться от лишнего веса. Эксперт назвала их принципами трех В: верное качество, верное количество и верное время.
"Злобный ЗОЖ": мифы о похудении
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