Биологи обнаружили гены, вызывающие ожирение

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Ученые из Университета Вирджинии в США в ходе экспериментов нашли гены, указывающие на вероятность набора избыточного веса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Всего специалисты нашли 293 гена, связанных с формированием массы человека. Далее исследователи разделили их на предотвращающие и провоцирующие ожирение.
Было установлено, что набор веса могут вызывать сразу 14 генов, в то время как сдерживающим действием обладают только 3. Эксперименты проводились на червях, чей геном на 70% совпадает с человеческим.
Сотрудник факультета клеточной биологии Медицинской школы и Центра сердечно-сосудистых исследований Роберта М. Берна Эйлин О'Рурк отметил, что рассчитывает на применение результатов теста в терапии ожирения.
Ученые из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании ранее сформулировали обновленные принципы лечения диабета второго типа. В основе терапии – снижение человеческого веса.
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