Ученые заявили, что снижение веса способствует избавлению от диабета второго типа

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Ученые из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Британии сформулировали новый принцип лечения диабета второго типа. Он был представлен на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Эксперты назвали действенным способом похудение. Для оздоровительного эффекта необходимо сбросить от 15% процентов веса и более.

"Такой подход имеет дополнительные преимущества. В частности, он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, остеоартрит, повышенное кровяное давление", – указано в статье, опубликованной по итогам съезда в журнале The Lancet.

Специалисты отмечают, что в совокупности ожидается значительное улучшение качества жизни и здоровья человека.

Эксперт по питанию и диетологии Гизем Гермюш ранее назвала продукты, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. К еде с низким гликемическим индексом относятся рыба и зеленый чай.

