Врач назвала уязвимых для сердечно-сосудистых заболеваний людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала о категориях людей, для которых существует высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще", – отметила специалист.
Специфическими факторами выступают такие нарушения, как сахарный диабет, повышенный уровень холестерина и нарушенный липидный баланс. Каждое из них само по себе и в совокупности может спровоцировать угрозу для сердца.
На высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний может указывать малоподвижный образ жизни. Кроме того, отягчающее воздействие на организм оказывают химио- и лучевая терапии. Помимо этого, причиной болезней сердца и сосудов могут быть возрастные изменения.
Замглавы Депздрава Алексей Токарев ранее рассказал, что в Москве увеличилась доступность высокотехнологичных операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии. За первые 6 месяцев 2021 года было произведено более 21,2 тысячи подобных хирургических вмешательств.
"Интервью": Лео Бокерия – о сердечно-сосудистых заболеваниях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: