Врач назвала уязвимых для сердечно-сосудистых заболеваний людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала о категориях людей, для которых существует высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще", – отметила специалист.

Специфическими факторами выступают такие нарушения, как сахарный диабет, повышенный уровень холестерина и нарушенный липидный баланс. Каждое из них само по себе и в совокупности может спровоцировать угрозу для сердца.

На высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний может указывать малоподвижный образ жизни. Кроме того, отягчающее воздействие на организм оказывают химио- и лучевая терапии. Помимо этого, причиной болезней сердца и сосудов могут быть возрастные изменения.

Замглавы Депздрава Алексей Токарев ранее рассказал, что в Москве увеличилась доступность высокотехнологичных операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии. За первые 6 месяцев 2021 года было произведено более 21,2 тысячи подобных хирургических вмешательств.

