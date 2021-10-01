Диетолог назвала три главных принципа похудения

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Индийский диетолог Мунмун Ганеривал, работающая со звездами Болливуда, рассказала об основных принципах, помогающих избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает "Мир 24".
Ганеривал назвала их принципами трех В: верное качество, верное количество и верное время. Из первого принципа следует, что человеку не нужно считать калории, если он питается полезными непереработанными продуктами, например фруктами и овощами.
Относительно количества еды диетолог рекомендовала пережевывать пищу медленно и ни на что не отвлекаться – в этом случае организм сам даст понять, когда нужно остановиться, никакие приложения по подсчету калорий не потребуются.
Принцип верного времени касается графика сна. Вставать нужно не позже чем через два-три часа после рассвета, а ложиться спать – с заходом солнца. Питание в этом дневном промежутке будет считаться правильным.
Ранее диетолог Екатерина Иванникова посоветовала употреблять продукты с высоким содержанием коллагена, чтобы замедлить процессы старения кожи. Также, по ее мнению, важно обращать внимание на способ приготовления пищи: необходимо исключить блюда, приготовленные с помощью обжарки, особенно во фритюре.
"Доктор 24": железная диета против анемии
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