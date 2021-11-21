Адель отказалась продолжать интервью с журналистом, не послушавшим ее новый альбом

19:27
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Британская певица Адель отказалась давать интервью журналисту австралийского Channel 7 Мэтту Дорану. В время беседы он признался, что еще не слушал новый альбом звезды. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что до возникновения разногласий интервью продлилось около получаса. За это время Доран не задал Адель ни одного вопроса, касающегося ее нового альбома. Тогда певица спросила у журналиста, что он думает о ее работе.
Доран признался, что еще не успел ознакомиться с новыми треками Адель. Певица отказалась отвечать на дальнейшие вопросы. А позже лейбл Sony, работающий с Адель, запретил телеканалу транслировать части этого интервью.
Дорана отстранили от эфира на две недели. Убытки Channel 7 составили один миллион долларов.
Ранее сообщалось, что Адель выпустила новую песню после шестилетнего перерыва. Композиция получила название Easy on Me. Режиссером музыкального видео выступил Ксавье Долан. Он уже работал с певицей в 2016 году над клипом к песне Hello. В новом видео Адель возвращается к событиям, произошедшим в первом клипе.
А 19 ноября певица презентовала новый альбом. Он получил название "30". По словам Адель, альбом расскажет о том, как она собирала по кусочкам свой дом и сердце.
Певица Адель выпустила альбом спустя 6 лет молчания
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