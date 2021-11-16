Адель помогла фанату сделать предложение руки и сердца. Певица попросила тишины и ушла за кулисы, чтобы парень Квенитин смог позвать замуж свою девушку Эшли. С завязанными глазами он вывел ее к зрителям, встал на одно колено и задал волнительный вопрос.

После заветного "Да!" на сцену вернулась Адель и исполнила в честь влюбленных композицию Make You Feel My Love.

Это не первый случай, когда певица помогает своим фанатам таким образом. В 2016 году на концерте Адель предложение своему парню сделала девушка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.