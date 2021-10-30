В Московском музее современного искусства подтвердили пропажу рисунка Янкилевского

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В Московском музее современного искусства (ММОМА) подтвердили пропажу графического листа "Рисунок к триптиху" Владимира Янкилевского, сообщает "Интерфакс".

"Во время подготовки работ к постоянному хранению в запаснике сотрудниками Московского музея современного искусства была обнаружена пропажа графического листа "Рисунок к триптиху", созданного в 1970 году Владимиром Янкилевским. О факте пропажи было сообщено департаменту культуры Москвы и правоохранительным органам", – сообщили агентству в музее.

Уточняется, что полицейские осмотрели фондохранилище. В настоящее время поиски рисунка продолжаются.

В музее надеются, что это всего лишь недоразумение графический лист "Рисунок к триптиху" будет найден.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил гравюру художника Сальвадора Дали из галереи в Сан-Франциско. Кража заняла всего полминуты. Вора запечатлели камеры наблюдения на улице. На них видно, как мужчина заходит в частную галерею, где проводится выставка гравюр Дали, и не торопясь выходит уже с гравюрой.