Туристов приглашают на виллу Джеймса Бонда на Ямайке

09:01
Фото: CC BY-SA 3.0/Banjoman1
Посетившие Ямайку туристы могут арендовать виллу, в которой жил британский писатель Ян Флеминг во время работы над произведениями о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает "Мир 24".
Дом с несколькими спальнями, кинозалом и джакузи с видом на море расположен в десяти минутах езды от международного аэропорта в Монтего-Бэй. Он окружен зелеными насаждениями, поэтому посетители смогут насладиться спокойствием и уединением. Также им доступны услуги дворецкого, спа, йога и пляж, включенные в стоимость путевки.
Десять ночей в доме легендарного писателя обойдутся минимум в 3 125 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 317 тысячам рублей.
Ранее редкий рекламный постер с изображением Джеймса Бонда в исполнении шотландского актера Шона Коннери выставили на аукцион. Плакат к одной из классических частей шпионской кинофраншизы "Шаровая молния" (1965) оценивается экспертами от 11 до 16,5 тысячи долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: