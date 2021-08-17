Туристов приглашают на виллу Джеймса Бонда на Ямайке

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Посетившие Ямайку туристы могут арендовать виллу, в которой жил британский писатель Ян Флеминг во время работы над произведениями о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает "Мир 24".

Дом с несколькими спальнями, кинозалом и джакузи с видом на море расположен в десяти минутах езды от международного аэропорта в Монтего-Бэй. Он окружен зелеными насаждениями, поэтому посетители смогут насладиться спокойствием и уединением. Также им доступны услуги дворецкого, спа, йога и пляж, включенные в стоимость путевки.

Десять ночей в доме легендарного писателя обойдутся минимум в 3 125 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 317 тысячам рублей.

Ранее редкий рекламный постер с изображением Джеймса Бонда в исполнении шотландского актера Шона Коннери выставили на аукцион. Плакат к одной из классических частей шпионской кинофраншизы "Шаровая молния" (1965) оценивается экспертами от 11 до 16,5 тысячи долларов.