Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Виктор Цой. Путь героя"

Фото: ТАСС/ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"

13 января зрители Москвы онлайн смогут первыми увидеть экскурсию по выставке "Виктор Цой. Путь героя" в центральном выставочном зале "Манеж". Вы узнаете о концепции проекта, увидите наиболее ценные экспонаты и услышите интересные факты из жизни музыканта.

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Создатели выставки решили показать зрителям путь Виктора Цоя от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. В экспозиции, которая займет 11 залов, будут представлены рисунки и картины, гитары, черновики песен, письма, фотографии, сценические костюмы, документы, авиабилеты и многое другое.

Для всех выставка откроется 15 января. Вход посетителей будет осуществляться по сеансам и при предъявлении QR-кода.

Смотрите прямую трансляцию 13 января в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.