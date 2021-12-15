PR-директор Григория Лепса опроверг сведения о госпитализации артиста

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

PR-директор Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о том, что артист госпитализирован, сообщает Агентство "Москва".

"Это полная глупость. Григорий Лепс в полном здравии находится дома и готовится к концерту, который состоится в это воскресенье в "Крокус Сити Холле", – заявил PR-директор.

Перед этим информация о госпитализации Лепса появилась в ряде СМИ.

Ранее представитель Юрия Антонова рассказал о самочувствии артиста после операции на ноге. В частной клинике в Вене певцу заменили искусственный сустав. Сейчас Антонов проходит реабилитацию, однако о полном восстановлении говорить преждевременно.

