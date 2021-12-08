Представитель Юрия Антонова рассказал о самочувствии артиста после операции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Администратор певца и композитора Юрия Антонова Андрей рассказал Москве 24, что процесс восстановления после операции на ноге у артиста проходит медленно.

В 2018 году Юрий Антонов получил травму колена, а затем перенес несколько операций. Из-за недуга певец долгое время не появлялся на публике и проходил восстановление в своем загородном особняке. В июле 2020-го артиста экстренно госпитализировали и провели операцию на колене. Спустя год Антонов вновь оказался в операционной: в частной клинике в Вене ему заменили искусственный сустав.

В начале декабря 76-летний певец записал видеообращение, в котором поздравил фестиваль "Песня года" с юбилеем. На кадрах исполнителя было трудно узнать. Он появился перед поклонниками в черной кепке, толстовке и темных очках.

По словам представителя артиста, говорить о том, что Антонов полностью восстановился после операции, пока еще рано.





Андрей администратор певца и композитора Юрия Антонова Сейчас ничего очень положительного нет. Это очень длительный процесс, когда приходит в порядок колено. А колено – это самая тяжелая операция, которая существует вообще у травматологов. Гораздо сложнее, чем замена шейки бедра. Очень тяжелая операция, большая кровопотеря.

Врачи говорят, что период восстановления может занимать от 6 месяцев до года, уточняет администратор артиста. "У Юрия Михайловича болит колено круглые сутки сильно. Но период восстановления идет. Конечно, любому человеку хотелось бы, чтобы поскорее прошло, но природу не обманешь. Там же восстанавливается очень большое количество тканей. Есть установленные сроки. Пока прошло 4 с чем-то месяца", – добавляет представитель.

Сейчас Антонов живет за городом и проходит реабилитацию. "Каждый день у него проходит красиво, с уверенностью в будущем. Песни он дома не поет, это вы напрасно так думаете, что все, кто занимается пением, они с утра до вечера поют как соловьи, ничего подобного. Наоборот, они хотят отдыхать от песен, он этого всего", – говорит администратор артиста.

Однако, несмотря на проблемы с коленом, певец продолжает выступать.





Андрей администратор певца и композитора Юрия Антонова 10 декабря он появится на "Золотом граммофоне". Будут новые песни. Вместе с Григорием Лепсом он записал их несколько дней назад.

Ранее помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова рассказала о состоянии здоровья певицы. По словам представительницы, с ней все в порядке, сейчас она живет в своем доме под Петербургом и из-за сложной эпидемиологической обстановки никуда не выезжает. Дома артистка не поет, зато часто смотрит записи своих выступлений.

