Директор Ивана Краско рассказал о проблемах со здоровьем актера после инсульта

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Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал Москве 24, что после инсульта актер играет только в одном спектакле, при этом его здоровье ухудшилось.

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 25 августа. Сообщалось, что состояние здоровья актера резко ухудшилось во время отдыха на даче. В начале сентября в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской рассказали, что Краско выписали из больницы и он вновь выходит на сцену.

По словам Смородинова, после инсульта актер прошел реабилитацию. "Улучшение, конечно, есть, но хотелось бы большего. Устает он", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Вместе с тем у народного артиста ухудшилось зрение, отмечает Смородинов.





Вячеслав Смородинов директор народного артиста России Ивана Краско У него и так было не очень со зрением. Имелось возрастное отслоение сетчатки. Сейчас еще хуже стало. Восстановить зрение уже не получится, операцию как-то рискованно делать.

Сегодня артист в основном проводит время дома, ему помогают его дети, продолжает Смородинов. За Краско переживают и звездные друзья. По словам директора артиста, с ним общается актер Сергей Селин. Сам Краско сейчас играет только в одном спектакле, уточнил Смородинов.

"В конце спектакля "Я вернулся в мой город" у него небольшая роль. Он читает Пушкина. Участвует только в этом спектакле, в остальных пока играть не может. Ему тяжело, он не может столько времени проводить на сцене. Все-таки ему 92-й год пошел", – пояснил директора артиста.





Вячеслав Смородинов директор народного артиста России Ивана Краско Он столько всего перенес: и коронавирус, и инсульт. В принципе, для своих лет держится молодцом.

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как сейчас живет артист. По его словам, певец ведет домашний образ жизни, почти не выходит в свет и скучает по сцене. В 2010 году Моисеев был госпитализирован с подозрением на инсульт. СМИ сообщали, что после болезни у него возникли проблемы с речью, а также были атрофированы мышцы лица.