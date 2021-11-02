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Директор Ивана Краско рассказал о проблемах со здоровьем актера после инсульта

"Устает он": директор Ивана Краско – о жизни актера после инсульта
культура эксклюзив

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал Москве 24, что после инсульта актер играет только в одном спектакле, при этом его здоровье ухудшилось.

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 25 августа. Сообщалось, что состояние здоровья актера резко ухудшилось во время отдыха на даче. В начале сентября в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской рассказали, что Краско выписали из больницы и он вновь выходит на сцену.

По словам Смородинова, после инсульта актер прошел реабилитацию. "Улучшение, конечно, есть, но хотелось бы большего. Устает он", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Вместе с тем у народного артиста ухудшилось зрение, отмечает Смородинов.

У него и так было не очень со зрением. Имелось возрастное отслоение сетчатки. Сейчас еще хуже стало. Восстановить зрение уже не получится, операцию как-то рискованно делать.
Вячеслав Смородинов
директор народного артиста России Ивана Краско

Сегодня артист в основном проводит время дома, ему помогают его дети, продолжает Смородинов. За Краско переживают и звездные друзья. По словам директора артиста, с ним общается актер Сергей Селин. Сам Краско сейчас играет только в одном спектакле, уточнил Смородинов.

"В конце спектакля "Я вернулся в мой город" у него небольшая роль. Он читает Пушкина. Участвует только в этом спектакле, в остальных пока играть не может. Ему тяжело, он не может столько времени проводить на сцене. Все-таки ему 92-й год пошел", – пояснил директора артиста.

Он столько всего перенес: и коронавирус, и инсульт. В принципе, для своих лет держится молодцом.
Вячеслав Смородинов
директор народного артиста России Ивана Краско

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как сейчас живет артист. По его словам, певец ведет домашний образ жизни, почти не выходит в свет и скучает по сцене. В 2010 году Моисеев был госпитализирован с подозрением на инсульт. СМИ сообщали, что после болезни у него возникли проблемы с речью, а также были атрофированы мышцы лица.

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