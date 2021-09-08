Артиста Ивана Краско выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, на сцену он выйдет 10 сентября в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Мы открываем 80-й, юбилейный сезон 10 сентября спектаклем "Я вернулся в мой город", в котором участвует Иван Иванович. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 (сентября. – Прим. ред.)", – рассказала собеседница агентства.

Она также отметила, что артист выступит лишь на открытии сезона, а затем отправится в санаторий для восстановления после болезни.

Краско является ведущим актером Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, исполняя главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Эрос" и "Костюмер".

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 25 августа. Изначально Краско доставили в 40-ю поликлинику Санкт-Петербурга, позднее – в Центр имени Алмазова.

